心跳停止15分鐘 3消防員CPR千次奇蹟救命

2018-10-13

3員不放棄任何希望

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南投縣草屯鎮一名55歲張姓男子，9月中旬因心肌梗塞在家中倒地抽搐，被送上救護車時已失去呼吸、心跳，但在場3名草屯消防分隊的消防員不放棄任何一絲希望，在前往醫院的15分鐘車程中不斷對張男施以CPR，聯手做了上千次胸外按壓，竟真的從死神手上把人命「按」回來，並經後續醫療後康復；張妻昨向3名消防員及醫師表達感謝，強調當天若非救護人員們不斷幫先生CPR，全程都沒有停下來，「夫妻倆恐怕要從此天人永隔了！」

夫妻險永隔 張妻感謝

張妻表示，先生4年前因急性腎衰竭開始洗腎，數月前又因肺積水到亞大醫院住院治療，才剛出院沒有多久，9月13日洗腎後返家感覺異常虛弱，一整天都躺在沙發上昏睡，不料14日傍晚人突然從沙發上摔落，倒在地上抽搐，家人連忙報案，由草屯分隊消防隊員林俊宇、洪福助、詹詠竣到場將張男抬上救護車送醫。

洪福助︰把患者當親人救

林俊宇昨表示，當時張男已無呼吸、心跳，但3人都不放棄，輪流施行CPR，15分鐘內至少胸外按壓上千次，沒想到真的讓張男恢復心跳，這是他任職9年以來第1次用CPR救回人命，內心充滿喜樂；洪福助說，當天看到張男的心電圖從直線變成曲線，心情激動，自己向來把患者當成親人在救助，每一個都是盡心盡力，很慶幸結局是美好的。

張男健康出院返家

亞大醫院心導管室主任黃國書表示，當天為張男進行心導管手術，置支架後，張就逐漸恢復，住進加護病房2天後恢復意識，2週後出院返家。