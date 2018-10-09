謊報「因公」查正妹個資 警賠50萬

2018-10-09

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中正一警分局警員周于凱，執行巡邏勤務時偷看黃姓正妹IG，還登入戶役政系統偷查她的個資，此舉竟意外捲入黃女與閨密間的戰爭；黃女質疑員警將她違反著作權官司的個資洩漏給閨密，憤而向警政署投訴；台北地檢署查出，周員基於私心偷查個資，卻在職務報告上寫「因公」，考量他已認罪並撰寫悔過書，昨依偽造文書罪予以緩起訴，條件是支付黃女賠償金50萬元。

據悉，從事金融業的黃姓正妹家住高雄，她與黃姓閨密之間，疑因網拍糾紛及男女關係等諸多難解問題反目，雙方互控妨害名譽及恐嚇等罪，現由高雄地檢署偵辦中。

檢方調查，去年9月，黃女不滿閨密嗆她曾有違反著作權等前科，她驚覺有人洩漏她的個資，懷疑是當初承辦案件的員警洩漏給閨密，氣得向警方投訴；警政署內部調查發現，當初承辦黃女案的員警並未查詢過她的個資，反而是台北的周員，曾利用戶役政系統查詢。

周員在內部調查時，原辯稱是在路上臨檢違規女騎士時，「因公」登入戶役政系統查看其個資，後來才改口承認，指自己去年9月某次出勤巡邏時，瀏覽到黃女的IG，一時好奇才根據黃女IG姓名及生日，登入戶役政系統偷查個資，並於職務報告上不實填載「因公」查詢。

由於黃女向警政署檢舉後，對偷查她個資的周員提告違反個資法及洩密等罪；但檢方發現黃女所稱的訴訟個資，均是法院的公開判決，且查無周員與黃女閨密聯繫的事證，周員也沒外洩個資，此部分查無不法，予以簽結。

至於周員在職務報告上不實填載「因公」查詢部分，考量他已撰寫悔過書並支付黃女50萬元，同意給予緩起訴，期限1年。

悔過書沒誠意 正妹想退錢提告

不過據悉，黃女質疑周員就是洩漏她個資的元兇，但悔過書上周員卻沒承認這點，令她覺得毫無誠意，她有意退回周員的賠償金，另起訴訟。

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中正一警分局