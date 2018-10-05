前助理潛言承旭家 竊案疑雲透著怪異

2018-10-05

〔記者鄭景議、錢利忠、蕭方綺／台北報導〕藝人言承旭（本名廖洋震）位於台北市松山區的住處，今年7月遭陳姓前助理持鑰匙入侵，陳觸動警鈴後逃逸，言的母親只看到「一個背影」，事後提告。陳落網後承認犯行，辯稱只是「想關心言承旭近況」，台北地檢署考量陳男認罪，昨依侵入住宅罪將他起訴，聲請簡易判決處刑。

怪！辯想關心近況才會入侵

言承旭昨透過經紀人證實陳男是前助理，表示因家中有貴重物品遺失，媽媽也被嚇到，才堅持提告，至於遺失何物，經紀人僅回應「案件進入司法，不便透露」；受理本案的松山警方抱怨，言的母親報案時，根本沒提到有東西失竊，所以是以「侵入住宅罪」送辦，檢方也只起訴此罪，不解言承旭為何會說「有貴重物品遺失」。

怪！言承旭說失竊卻沒報案

據指出，言承旭母親提告時稱「沒有東西遺失」，並稱屋內沒有物品被翻動的跡象，提告內容與言承旭透過經紀人的對外說法矛盾；此外，無前科的陳男向檢方認罪，承認進入言家，卻意外地表示他「無意和解」 ，以致全案的案情，透著無比怪異。

怪！承認犯案 沒和解意願

陳姓前助理現年32歲，擁有超過180公分的挺拔身材，長相陽光、帥氣，曾在2014年間擔任言承旭助理，當年耶誕節言承旭與藝人Ella到台大醫院參與公益活動時，陳在臉書上曬出與言的合照；陳也跟林依晨、隋棠、盛竹如、郭書瑤等不少藝人合照過，最近一篇臉書動態是在上月，寫下「真的不敢再喊累，怕一說就瓦解」，似對工作或某事感到疲憊。

警方調查，曾任言承旭助理的陳男有言家鑰匙，7月9日凌晨持鑰匙開門進入言家，入屋後誤觸警鈴逃逸，過程不到2分鐘，當時獨自在家睡覺的言母驚醒，走出房門看到陳的背影，立刻報警。言承旭近幾年都在中國發展，案發時人不在台灣的他，事後委託母親赴警所正式提告。