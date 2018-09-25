中秋烤肉爆衝突 3男聯手打死鄰居

2018-09-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中秋烤肉卻釀成人命！從事搭鐵皮屋工作的34歲男子王世昌，前晚9點多與游姓老闆共4人，在桃園的公司前空地烤肉，王男放沖天炮助興，相隔不到20公尺的鄰居也在烤肉，施振吉、施侑鈞兄弟檔及男子陳德勛疑不滿火花噴濺到人且聲響嚇到孩子，勸阻王男不成爆發激烈口角，3人一怒之下竟將王男打死。

警方當場逮捕施暴的施姓兄弟檔，隨後逮捕趁隙脫逃的陳男，3人坦承犯行，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方訊後將3人聲請羈押。

3人送辦被聲請羈押

警方調查，王世昌和游姓老闆、老闆的兒子及另名友人，在桃園區鹽務街公司兼宿舍的鐵皮屋前烤肉，34歲施振吉、32歲施侑鈞兄弟檔則是小型工程包商，和住在公司宿舍的王男是鄰居，施姓兄弟也邀請35歲男子陳德勛等共8人在住處前烤肉，王男不時施放沖天炮，火花疑似噴濺到施男一方，還驚嚇到兄弟檔2名3歲及5歲的小外甥，施男等人兩度上前勸阻無效，加上雙方都有喝酒，爆發激烈口角，爭執中施男等3人朝王男出拳、腳踹，打到他連滾帶爬還不肯罷手，雙方友人企圖將人拉開未果。

王男被打到右眼腫脹、流鼻血，失去意識趴在地上，警方獲報趕到並通報消防人員，將奄奄一息的王男送醫，王男傷重不治，檢察官會同法醫相驗，初判死因為腹內出血，確切死因待今天解剖釐清。

王男姊姊︰要討公道

王男的姊姊哭訴，弟弟未婚，獨自從嘉義北上工作，與施男等人無冤無仇卻遭活活打死，一行人幾乎是拳拳往死裡打，希望檢警幫弟弟討回公道。