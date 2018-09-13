疑母包韭菜餃毒他 打死老母叩葬儀社

2018-09-13

古姓男子患思覺失調症

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕人倫悲劇！宜蘭市一名患有思覺失調症的古姓男子，懷疑85歲陳姓老母包韭菜水餃是要毒殺他，9日在母親臥室內痛毆老母後棄之不顧，翌日他發現母親死在床上、全身發黑，請來葬儀社處理，但葬儀社業者發現陳婦無死亡證明，且頭部、臉部有多處明顯外傷，立刻報警處理，古男在警詢時承認動手毆母，被依殺人罪嫌移送法辦，檢方聲押獲准。

母幫兒取藥 仍釀悲劇

鄰居說，平常很少跟古男一家來往，但最近曾聽說古男拒絕繼續服藥，2、3天前曾看到陳婦親自跑去醫院幫兒子取藥，沒想到仍然發生悲劇。

警方調查，患有思覺失調症的56歲古姓男子，平日與母親陳婦相依為命，生活起居都由母親打理，兩人靠著每月兩萬元的中低身障生活補助，以及陳婦的老人津貼、勞保退休金為生。9日下午，古男認為母親包的韭菜水餃味道難聞，疑母要毒殺他，在母親臥室內徒手痛毆老母後離去。

11日晚間8時許，古男走進母親房間，發現老母倒臥床上、全身發黑，已經明顯死亡，於是請來葬儀社處理。葬儀社人員到場後發現，陳婦的頭部與臉部有明顯外傷，且古男未能出具母親的死亡證明，懷疑有外力介入，立刻向警方報案。

面對警方詢問，古男原先謊稱母親是被食物噎死，警方再三追問，他才供出懷疑下毒、毆打母親等情節，但仍強調「不知道她怎麼死的」，詢後被依殺人罪嫌送辦；檢察官昨天下午前往員山福園進行相驗，預計今天進行解剖，釐清古男的暴力行為與陳婦之死是直接或間接關係。

附近鄰居透露，陳婦有3個兒子，其中大兒子已因癌症過世，罹患思覺失調症的古男則是家中次子，10多年前古男就曾持刀追砍母親，被弟弟奪刀阻止，事後古男就被送往南投草屯療養，弟弟也搬出去住，豈料陳婦無法負荷龐大的療養費用，後來又把古男接回家。