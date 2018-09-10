強吻美女辯國際禮儀 法官打臉 怎不親8旬嬤

2018-09-10

〔記者黃良傑／高雄報導〕吻臉頰、親額頭是歐美等國家常見的見面禮儀，如果來到台灣也用如此方式打招呼，越過那道紅線，恐會吃上性騷擾官司！

法官︰假借國外風俗非禮

旅居美國的陳姓男子，返台被控強吻小他39歲美女的嘴唇而被告，陳男辯稱親吻是美國禮儀，反遭高雄地院法官打臉，反問陳男在探視86歲老婦親戚時，為何就不行親吻國際禮儀？法官認為任何人都不能假借國外風俗，在國內行非禮之實，認定性騷擾成立，重判4個月，易科罰金12萬元，仍可上訴。

被告現年70歲、性騷擾案發生時69歲，被害人小玲（化名）當時年僅30歲，把他當長輩、前輩。

陳男辯稱因對方驚慌不慎誤觸嘴唇，當時已向被害人小玲道歉，警訊時更稱與小玲是曖昧關係，曾一起到西子灣、壽山、東港大鵬灣牽手散步，邀約出遊返回住處後擁抱、親吻，小玲得知後氣炸不願撤告。

判決書指出，被告陳男年紀比小玲大了39歲，2人僅為無親屬關係的長輩與晚輩關係，2017年5月間，因獲女方贈禮致謝，便邀約她至屏東親戚家拿粽子，之後前往屏東大鵬灣散步，再返回高雄住處，小玲欲離開時，陳男趁她不及抗拒，雙手側抱並親吻嘴唇，小玲推開陳男後下樓離去。

被害人事後感到不舒服，不料，陳男竟LINE她稱「有種談戀愛的感覺」，小玲回陳男只當他是前輩，陳男才道歉「失禮之處！見諒！」小玲返家後越想越覺得噁心，憤而提告。

警方傳訊陳男調查，他辯稱旅居美國30多年，受到國外文化習俗及習慣影響，在美國當友人離開時，常有擁肩、親吻臉頰習慣，陳男稱：「我沒有性騷擾的意圖，當時是要親吻小玲臉頰，禮貌性道別，因她一時驚慌移動了頭，才誤觸嘴唇一部分。」

小玲表示2人相差39歲，被告曾約她3次，第1次是在夢時代吃飯後，開車載她到西子灣聊到凌晨1點，當天沒有任何身體接觸，沒感覺被告有任何情意，第2次邀約被她回絕。

法院調查，因長輩（被告陳男）請吃飯，小玲回送他酒，陳男約她去屏東，當時向他確認晚上10點前可回家才答應，2人到親戚家拿粽子，回程對方說要去大鵬灣看風景、散步，被告3次欲牽、勾小玲的手和手臂，都被她抽開拒絕，前後20分鐘。不過，小玲因當他是長輩身分，後來還是讓他牽手，當時未察覺異狀，不料返回高雄就遭性騷擾，事後陳男還說有戀愛感覺，令她感到噁心憤而提告。

法官查知陳男與小玲前幾次見面均未有親吻道別，而陳男也自承當日到屏東跟86歲親戚老婦拿粽子時，只有攙扶並沒有親吻老婦的臉頰，加上小玲指證陳男直接吻她嘴唇，認定陳男只是狡辯，判決有罪。