同居女洗澡太久 活活毆死她

2018-09-10

2嫌各判13年、8年

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市22歲吳女與24歲秦儀雅同居，秦女不滿吳女欠8萬元房租等費用，且洗澡洗太久，憤而持鐵棍、安全帽及吹風機毆打她，友人巴家祥則因吳女血跡噴到他身上，竟聯手將吳女活活打死，秦女、巴男被桃園法院依傷害致死罪，各判13年及8年徒刑。

因債鬧翻 分手後仍同居

判決指出，秦、吳2女在中壢的套房同居不到半年即口角頻繁，去年12月初分手後仍同居，吳女交往期間陸續欠下房租、生活費約8萬元，秦女不爽吳女欠錢不還，加上吳女洗澡時間過長，造成浴室積水溢到房間，於當月19日晚間、20日凌晨及上午持安全帽、鐵棍、木棍、衣架及吹風機等，痛毆吳女身體及四肢。

秦女出庭喊冤，「只是要給她教訓、要她好看，不是真的要讓她死」；巴男供稱，20日上午秦女與吳女起口角後，他也與吳女發生爭執，才動手及持木棍毆打吳女，而2人發洩怒氣後出門買午餐，返回發現家裡亂成一片，秦女見狀怒火中燒，又持鐵棒、安全帽攻擊吳女，被痛打的吳女最後呈「大字型」癱在地上，2人嚇得趕緊將她送醫急救，但回天乏術。

法官認為，秦女、巴男只因細故，持棍棒、安全帽、吹風機等毆打吳女頭部、四肢及身體，造成吳女身體多處挫傷，經送醫急救，傷勢嚴重，引起代謝性及心臟休克死亡，且案發後未與被害人家屬達成和解，日前審結依傷害致死罪將2人判刑。