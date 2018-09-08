詐巴氏量表過關 假病患坐輪椅虛弱進醫院 一出大門站著得意抽菸

2018-09-08

人仲集團僱看護牟利

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕從事人力仲介的嘉義市「星晟國際有限公司」負責人侯宗欽，被控夥同員工及陳彥全、羅聰益、張素珍等代辦黃牛，以人頭病患冒名詐得「巴氏量表」，再申辦外籍看護工牟利。檢、警、調前天合力查獲此不法集團，初步清查發現侯嫌等人從2010年至今已得手近百件，不法所得約1500萬元，嘉義地院昨裁定陳、張羈押禁見，侯男夫婦等6人以2到20萬元交保，另有8人請回。

每件收費15萬元

檢方調查，有偽造文書、妨害自由前科的51歲侯嫌，看準申請外籍看護、監護工必備的巴氏量表不易取得，遂與代辦黃牛陳彥全、羅聰益、張素珍等人合作，長期豢養一批有身心障礙的人頭病患，先教授他們如何矇騙醫療人員及陳述假病情，使醫師開立「巴氏量表」等證明，再用來申請聘僱外籍看護工，每件收受約15萬元，其中代辦黃牛可分得3萬5千元。

扮病患 扮家屬 演技到位

幹員偵蒐時，發現該集團成員每次以2至3人為一組，有人坐在輪椅上假扮病患，有人則佯裝成病患家屬，演技十分到位，不易察覺，不過台中一位民眾雖在該集團指導下裝出虛弱模樣，病懨懨地坐輪椅進醫院看診，但一出醫院門口卻突然生龍活虎，還忘形地站起來抽菸，全程都被幹員錄下，成為有力證據。

嘉市衛局發現異狀通報

警方說，嘉市衛生局去年3、4月發現有2張巴氏量表用同一個人的照片，通報檢警追查，進而搗破此集團。前天專案小組搜索侯男公司等15個處所，並帶回侯等16名集團成員，但侯否認犯案，始終堅稱公司只是負責收件申請。

委託者將列後續偵查重點

至於透過該集團取得巴氏量表的民眾，警方強調，民眾明知不符合申請看護人的規定，卻仍透過不法集團協助完成申請，行為恐涉及偽造文書罪，此部分將列為後續偵查重點。