勾男友室友賞巨乳 劈腿女竟告猥褻

2018-09-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕悲情跨年夜！張男找17歲女友小芳（化名）到租屋處跨年，沒想到小芳看上他的室友許男，竟趁男友熟睡時，以欣賞巨乳為由勾引許男到廁所內撫摸，當場給男友戴綠帽，事後許男後悔動了好友的女人，反引發小芳不爽，怒告許男強制猥褻，檢方還原現場，讓小芳腳踏兩條船的行徑現形，全案不起訴。

小芳指控，許男是她男友張男的好友，2人在外租屋同住，去年跨年夜她去男友租屋處，竟被許男趁機強行親吻臉頰、撫摸胸部及下體。

許男坦承是張男叫他騎車去湖口車站載小芳一起跨年，張男睡午覺時，小芳用手機傳訊息跟他說她胸部很大，他就回說不然讓他驗證一下，小芳說好，就跟他一起進廁所，他有問小芳確認是否可以摸，小芳有答應，幾秒鐘後2人就離開廁所，絕對是你情我願，如果真的有強迫，她大可以發出聲音求救或推開，而且張男在房間裡，一定聽得到；事後張男質問時，他也有解釋並對一時衝動感到抱歉。

檢方查出，當天稍晚小芳以胃痛為由，支開許男出去幫她買藥，趁許男不在時跟男友張男激情床戰，卻完全沒說遭許男侮辱之事，之後仍繼續與許男共處一室過夜、用餐，均未向在場的男友表達遭到強制猥褻的信息，實在匪夷所思。

檢方發現小芳與許男的臉書通話紀錄，許男發送「傳妳最迷人的照片給我可以嗎？」「妳今天穿啥顏色的？」「可以看一下嗎？」等訊息給小芳，小芳則回覆「我沒迷人的照片」、「早安」等語，二人發生親密接觸後，仍正常聊天對談，與一般被害人對加害人強烈嫌惡之常情大不同。檢方找來張男作證，他說小芳在他面前沒有表現出被侵害的樣子；後來他跟小芳吵架，才說跨年期間有讓許男在廁所內撫摸巨乳，事後更因許男向張男懺悔，讓她下不了台而怒告許男性侵，檢方因此確認並無強制猥褻情事。