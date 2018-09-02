悲慘小偷淪車手 詐科技女472萬

2018-09-02

出生遭棄 生母改嫁

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣一名19歲李姓男子，剛出生就遭生父遺棄，改嫁的母親也避不見面，甚至求學階段還飽受霸凌，最後為了籌錢繳保護費而犯下竊盜案入獄。出獄後他見求職屢屢碰壁，心灰意冷之下終於走上不歸路，月前假冒檢察官身分，從一名竹科高階女主管身上詐走472萬餘元；上月中旬警方循線將李逮捕，雖同情他的悲慘童年，但仍痛斥他不應因此走上歪路，詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，上月循線逮捕李男時，他沒反抗，有問必答，說話彬彬有禮，員警認為他不像一般詐欺車手，仔細詢問後，李緩緩說出他的悲慘童年，並自嘆：「如果我有一個溫暖的家庭，或許就不會為了生活，淪落去當車手。」

慘被霸凌 又走錯路

李男告訴警方，他是被父母拋棄的「人球」，好不容易才被外婆收留，國二時遭學長霸凌，擔心交不出保護費會被拖進廁所毒打，走投無路只好偷走學校電腦教室的硬碟，還沒變賣就被校方抓到，送進誠正中學接受2年感化教育。出獄後連外婆都拒他於千里之外，只好去做粗工養活自己，後來與同事吵架離職，因為有前科找不到其他工作，最後加入詐騙集團當車手。

警方調查，該詐騙集團是以帳戶被冒用、須交出帳戶與提款卡等老梗話術行詐，一名竹科女主管信以為真，7月23日及8月2日和假冒檢察官的李男碰面交出4張提款卡，女主管被套出密碼後，李再拿著提款卡提領，短短一週領光帳戶內472萬餘元。

警方透過監視器畫面掌握李男身分，最近將他拘提到案，李承認犯案，供稱自己第一次當車手，犯後僅分得約5萬元。警方得知他的身世後，軟硬兼施地勸他日後一定要好好做人，不要再走上歪路，李表示很後悔當車手，發願要洗心革面。