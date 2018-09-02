跑車上秀120萬 炫富拉客

2018-09-02

嘉義市警方查緝年底選舉賭盤時，發現社群網站「爆料公社」上有人上傳大疊千元鈔放在跑車上的炫富照，還寫下：「120萬炫富？錢哪來的？真的這麼好賺？」等字句，研判是賭博網站攬客的手法，循線追查果然在嘉市大華路搗破賭網機房，初估該網站今年的賭資就已高達5億8千餘萬元，逮捕主要負責人30歲的蘇姓男子等5人。

警方追查，該網站員工月薪僅2萬多元，待遇遠不如「炫富文」優渥，認為炫富照只是攬客噱頭。到案者也說，圖像是從網路上抓下來，PO出來唬人的。（文：王善嬿）