有閃燈鳴笛╱警車闖紅燈 撞死小客車駕駛

2018-07-02

過失致死罪嫌 警5萬交保

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局草湳派出所鄭姓警員，昨凌晨出勤處理家暴案件，駕駛警車沿路閃警示燈及鳴笛，卻闖紅燈與1輛自小客車發生側撞，被撞的自小客車陳姓駕駛不治，檢察官將鄭員依過失致死罪嫌，諭令5萬元交保。

警方調查，23歲鄭員昨凌晨1時40分接獲勤務指揮中心派案，前往新農街處理交通事故，趕抵時雙方當事人已駕車離開，又獲報轉往中興路處理家暴案。

鄭員駕駛巡邏車沿路開啟警示燈並鳴放警笛，經楊梅區永美路與四維二路口，當時路口號誌為紅燈，48歲陳姓男子駕駛自小客車由四維二路欲左轉，雙方發生碰撞，陳男右小腿骨折、肺部積水及內出血送醫傷重不治，副駕駛座的鄧女腳部挫傷，鄭員手部擦傷。

雙方駕駛人酒測值零，警方對陳男死亡深感遺憾，已向家屬說明相關疑義，將協助處理後續喪葬、慰問補助等事宜。

學者︰警車有義務注意路況

中央警察大學交通學系教授蔡中志表示，依據道路交通管理處罰條例規定，警車與消防車及救護車於執行緊急任務時，只要閃警示燈及鳴笛即享有優先路權，意即可違反號誌標線，甚至闖紅燈、雙黃線或超車，但一般巡邏並沒有優先路權；其依法令之行為，在刑法可免除刑責，但在民事賠償，仍應盡到相當注意義務（注意車況及路況），包括一般用路人能不能看到警示閃燈、來不來得及反應等，才能完全免除責任。

楊梅警分局指出，第一線員警處理車禍、傷害、家庭糾紛等事件，均會以閃警示燈和鳴笛方式火速趕往，鄭員處置方式並無不當。但蔡中志說，此案尚無法斷定警車趕往現場閃警示燈、鳴笛和闖紅燈，是否不當。