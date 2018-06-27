孝女疑捐血後騎車 暈厥暴衝撞車亡

2018-06-27

水泥攪拌車 開進市區沒申請

〔記者王捷／台南報導〕孝順又熱血的19歲蔡姓護專學生，26日上午疑似捐血後頭暈、身體不適，騎機車經過台南北區公園路與和緯路口時靠邊停等，接著失去意識從機車前座倒下，同時催到油門，機車失控往前衝，與1輛水泥攪拌車擦撞，蔡女遭撞擊當場死亡。警方從蔡女隨身包內發現一大包關廟麵，是捐血贈品，初步還無法確認蔡女是否在出事前捐血；捐血中心則說，捐血屬於個資，無法告知。

護專實習生 就快學成出社會

警方調查發現，謝男駕駛的水泥攪拌車，重逾20公噸，沒有事先申請不能進入市區道路，已違反道路交通管理處罰條例，謝姓駕駛沒有酒駕，全案依業務過失致死罪移請偵辦。謝供稱，蔡女突然暴衝到路中間，他來不及閃避。

單親家庭 平常打工貼補家用

據了解，蔡女身體狀況良好、沒有病史，家中是單親，由劉姓母親養大，她與胞兄都念護理相關科系，這是因為家中經濟不好過，曾受到社會上許多幫助，因此劉母希望兄妹倆都從事護理相關工作，回饋社會，豈料就在蔡女快學成出社會、今年實習期間，不幸發生車禍身亡。

劉母到警所製作筆錄時紅了眼眶，據了解，劉母今年5月才辦完長輩後事，送完了白髮人緊接著送黑髮人，讓她相當悲傷；劉母說，女兒平常住在永康的姑姑家，通車去學校上學，節省住宿費，平常打工的薪水多數都拿回家貼補家用。

蔡女就讀台南的護理學校得知後，派教官到場協助，教官指出，蔡女是乖巧的學生，內向但人緣很好，校方會全力協助蔡女後事，班上同學也很惋惜。