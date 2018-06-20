司法話題》公示送達全面e化 網站全都露

2018-06-20

拍賣公告也登載在司法院網站

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院日前通過民事訴訟法修正案，未來如「履行同居義務」的「公示送達」，將無須花錢登報，只要請法院登載在司法院網站即可，省錢、省時又省力；另外，雷同的強制執行法第84條現已實施，「拍賣公告」都會公告在司法院網站上，全面e化。

此民訴法修正案本月13日三讀通過，將在今年12月13日施行，屆時公示送達無須刊登在公報或報紙上，當事人只要向法院聲請，就可登載在司法院網站上，便於民眾檢索，省去登報費用；強制執行法則已於本月15日施行。

強制執行法 上週已施行

司法院民事廳廳長邱瑞祥以家暴離婚官司為例，假設先生打跑太太，又向法院興訟，聲請「履行同居義務」，法院聯絡不到太太，就得採取登報「公示送達」，代表已盡告知義務，但太太不一定會看報紙，常在這類訴訟中缺席，法官只好在僅有先生一造的供詞下，判太太應履行同居義務。

若過了半年，太太仍未回家，先生就可以未履行同居義務為由，向法院聲請離婚，而太太往往多日之後才發現「被離婚」，難以主張權利。

輸入自己名字 可得知有無被告

邱瑞祥表示，新法施行後，這類問題可望減少，民眾在網站中輸入自己的名字，就可得知有沒有被告，其中，國內公示送達時間一年，國外則是兩年；不過他強調，除了公告於司法院網站，若法院認為有必要時，仍得命登載於公報或報紙上。