誆26倍獲利拐萬人投資 涉吸金40億

2018-04-19

榮騰負責人收押 扣3億資產

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市榮騰網路行銷公司涉嫌從2014年2月起，透過多層次傳銷宣稱連續購物7年並拉人入夥，就能有26倍的超高獲利，吸引萬餘民眾投資，涉嫌吸金逾40億元。桃園地檢署接獲檢舉發動搜索、約談，昨將該公司負責人陳為榮聲請羈押獲准，另扣押98個相關帳戶及23筆房地產，資金與不動產價值估計至少逾3億元。

檢方調查，榮騰公司去年營業額就超過20億元，陳為榮（55歲）設計「三角矩陣」投資報酬率的計算方式，還向經濟部智慧財產局申請專利，以「母球、子球、公球」的話術，與妻子陳宥騏（50歲）等幹部聯手，利用公開說明會、交流網路、網路媒體，向民眾誆稱每月購買4200元商品，並加入會員，就能獲贈1顆母球，之後每個月再花4200元購物，就能獲得1顆子球、加送1顆公球，再依是否拉人加入等條件，7年後最高可領回396萬元。

另外，陳為榮等人也稱民眾只要投資97萬元買車，再拉他人加入會員並且買車，就能獲利，最多可以賺到420萬元。

檢方前天兵分多路搜索22處據點，帶回50人偵訊，案依違反證券交易法、銀行法、多層次傳銷管理法罪嫌偵辦，訊後向法院聲請羈押陳為榮獲准，黃唯品、巫政陞、李秉鴻、陳宥騏、劉宜珊、黃淑芬、徐瑋勵、林明輝等人分別以5萬元至50萬元交保。