法官性騷案╱陳志祥上媒體 被送法官評鑑

2018-04-11

司法院認定逾越規範

〔記者吳政峰、吳昇儒／綜合報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌，擔任法官時性騷擾女助理，原被司法院職務法庭判決「免除法官職務」，上月再審大翻盤，以陳「深具悔意」改判罰薪一年約216萬元，引發社會譁然。承審的職務法庭受命法官陳志祥為了釋疑，親上媒體說明判決理由，反被司法院認定逾越「法官倫理規範」，將他函送法官評鑑委員會。這也是首件因法官上媒體發言，送交評鑑的案例。

原審認為陳鴻斌有八大言行不檢，包括偷吻女助理嘴角、稱絕對不會原諒她接受男性邀約、擋住辦公室大門阻其離去、辦公室內擁抱、購物代付帳、贈相機、邀上山拍照、掩飾自身疏失等，依此判他免職，轉任其他職務。陳聲請再審獲准，合議庭改認定違失僅前三項，後五項不構成，還認為陳「想親吻被拒後中止、只有口頭糾纏」，言行不檢程度輕，具悔意，輕判只罰薪即可；合議庭評議票數為四比一，只有陪席法官、高等法院庭長謝靜慧反對，謝隔天向司法院請辭職務法庭法官。

司法院︰說法多臆測

本案3月8日宣判，依規定當日應把判決書原本交書記官製作正本，合議庭卻遲至3月16日交付，該案職務法庭受命法官陳志祥在正式判決書出爐前，7度上媒體發言解釋判決理由，內容提及本案應為發展婚外情未遂等，司法院秘書長呂太郎認為他的說法多為自我臆測，超過判決書內容，逾越法官倫理規範，司法院決議將陳函送評鑑。

陳志祥昨未接電話

因當時有其他法官受訪，卻只函送陳志祥，有人質疑是否與陳前年質疑許宗力擔任司法院長的合法性有關？呂太郎回應，司法院沒考量這個因素，單純是陳的發言逾越法官倫理規範。陳志祥昨未接電話，不知他對被移送評鑑一事的看法。