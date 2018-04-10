豪門婚變／寒舍少東恐嚇妻舅 嗆「放火燒你家」

〔記者錢利忠、楊雅民／台北報導〕寒舍餐旅前董事長蔡伯府因懷疑妻子黃閔暄出軌，與親家的關係降至冰點，去年他不滿妻子將剛下課的兒女接回娘家，除了傳「如果小孩妳敢帶走我就放火燒妳媽媽光復南路的家」等訊息給妻子，還揚言要找人綁架大舅子黃柏瑜的兒子「豬小弟」，事後黃柏瑜怒對蔡提告，台北地檢署認定蔡犯行明確，昨依恐嚇罪將他起訴。
蔡伯府13年前迎娶自家飯店員工黃閔暄，「麻雀變鳳凰」一度傳為美談，兩人婚姻甜蜜時，蔡伯府與大舅子黃柏瑜也無話不談，豈料好景不常，兩人生下一雙兒女後逐漸貌合神離，去年9月黃閔暄被爆出偷情保時捷業務李男，也讓蔡與黃家的關係逐漸惡化。
蔡伯府被依恐嚇罪起訴
檢方起訴指出，去年10月28日下午2點多，當時人在中國上海的蔡伯府，疑似不滿兒女被妻子帶回娘家，與妻子爆發激烈口角，事後還陸續以LINE傳送「如果小孩妳敢帶走我就放火燒妳媽媽光復南路的家」、「我等等就叫人綁架豬小弟（黃柏瑜兒子暱稱）叫你哥哥小心一點」等訊息給妻子。
當時黃閔暄將訊息出示給身旁的黃柏瑜看，黃柏瑜立即回傳「你要綁架我兒子喔？我現在先去警察局備案」給蔡伯府，而蔡伯府收到黃柏瑜的回覆後更是怒不可遏，又暴怒回傳「我什麼事情都做得出來不要惹我」、「你等我到你媽媽家放火」等訊息回嗆。
蔡伯府傳完文字訊息後怒氣未消，隨即又傳送語音訊息恐嚇黃柏瑜：「我就是恐嚇，怎麼樣，我恐嚇你」、「你以後不要讓我在艾美看到你，他X的，X的，我叫健身教練把你揍扁，他X的，把你關起來，我自己來揍你，把你關在健身房裡面」、「我現在什麼事情都做得出來」等；後來蔡回到台灣，到黃柏瑜與岳母同住的住處接兒女時，又與岳母爆發口角，黃柏瑜見狀忍無可忍，怒控蔡侵入住居及恐嚇。
寒舍︰不便回應
庭訊時，蔡伯府否認傳文字訊息恐嚇，僅承認酒後傳語音訊息給對方，並表示有意和解，但黃柏瑜事後僅撤回侵入住居告訴，仍堅持提告恐嚇，檢方勘查黃提供的訊息內容後，認定蔡涉犯恐嚇罪證明確，昨予以起訴；寒舍主管表示，此為董事（蔡伯府）個人私事，和公司經營無關，公司不便回應。