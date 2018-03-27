破黃金奶罩巢穴 詐團走私兼洗錢

2018-03-27

3台女曾穿10.5kg黃金闖日

〔記者姚岳宏、鄭景議／台北報導〕刑事局上週搗破跨國詐騙集團「水房」（負責管錢、洗錢者），不但搜出超過1300萬元現金，還發現一組胸罩外型的金屬模具，由於去年日本曾逮獲3名以「金奶罩」意圖走私闖關的台籍女子，警方懷疑兩者間有關聯，正循線追查詐騙集團是否以此作為洗錢管道。

警方調查，去年7月印尼警方在峇里島查獲一處詐騙機房，初估詐騙金額超過3500萬元，逮捕31人均送往中國關押。其中4名台籍嫌犯後來押返台灣，刑事局偵七大隊接手調查此詐騙機房資金流向，結果發現莊鵬霖等涉透過經營地下匯兌，以洗錢方式提供機房營運資金，上週循線逮人。

台灣搜出金屬模具追藏鏡人

特別的是，警方還在現場搜出女性胸部形狀的金屬模具與金屬探測器、護照套等物，由於去年日本曾查獲47歲邱淑芬、張惠瑛及20歲邱郁婷等3名台女，將總價約新台幣1376萬元的10.5公斤黃金鑄成胸墊，縫進胸罩內直闖北海道函館機場，警方懷疑是詐騙集團先找人從香港夾帶黃金返台，暫存桃園機場的公共保稅倉庫，再伺機找人以此「金奶罩」方式運往日本，正設法清查兩者關聯。

35歲主嫌還捐錢做公益漂白

警方指出，莊嫌等人透過「台灣存款、印尼領出」方式，以詐騙所得挹注峇里島的機房營運開銷，餘款則以現金存入機房成員的中國或台灣帳戶；警方另查出，35歲莊嫌還多次利用詐騙所得在花蓮捐錢做公益，意圖營造大善人的形象。

5嫌到案 查扣5380萬房產

警方上週拘提莊嫌5人到案，除查扣現金外，另扣押莊嫌夫婦名下、共價值5380萬元的5棟房產，並搜出K他命、大麻菸、安非他命等毒品，詢後依違反組織犯罪條例、刑法詐欺罪、幫助詐欺取財罪、洗錢防制法、銀行法及毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。