在家洗澡遭挾持 裸女智退色狼保清白

2018-03-25

門外僅有女鞋 引狼闖入

〔記者劉慶侯／台北報導〕因為門外僅有女鞋，網拍女模「琳琳」（化名）的租處竟遭惡狼破門闖入，差點失身！

「我得罪過你?」先降溫

高挑清秀的琳琳日前購物時遭色狼盯上，跟監發覺她獨居，直接破門闖進香閨挾持欲性侵，當時正在洗澡的她保持冷靜，將「冷、拖、哄…」等防狼要訣充分發揮出來，與對方周旋長達2小時，終於將惡狼的性衝動「降溫」，琳琳最後以答應做朋友等說服色狼離去，成功自救後立即報警。

警方逮捕涉案施姓男子，施男表示曾是購物台執行製作，他承認跟去看到琳琳租處外只有擺放女鞋，研判單身獨居，才破壞門鎖侵入；檢方訊後聲請羈押，法官裁定10萬元交保、限制住居、限制出境等處分。

警方調查，輕熟女琳琳22日凌晨1時出門買消夜，返回台北市中山區租處途中，感覺有人偷瞄她和尾隨，發覺異樣後快步趕緊返家，一進門先進浴室洗澡；沖洗時突被人從後方抱住，對方另一手拿浴巾掩住她口鼻，粗暴將她壓倒在地，琳琳靈機一動說：「我是不是得罪過你，才來傷害報復我？」

聊天時 順勢披上浴巾

對方聽到這句話，勾起好奇心，此時琳琳婉言希望對方讓她起身「先聊一聊」，對方鬆開她，她平靜溫和地倒了一杯水給對方，假裝訴說委屈，把對方情緒緩和下來，進而改到沙發坐著聊；琳琳也順勢披上浴巾，避免裸身刺激對方。

有地緣關係 狼是檢舉達人

琳琳接著說，自己喜歡胖壯有安全感的男性，哄得施男滿心歡喜，2人聊了近2小時，雙方還以「老公、老婆」互稱，最後琳琳請施嫌先回家，2人可用LINE保持聯絡；琳琳與對方攻防到凌晨3時，等對方前腳一走，立即報警。

北市警中山分局循線趕往士林區逮捕施嫌，查出42歲施嫌曾在中山區一家按摩院擔任泊車小弟，熟悉當地，目前是「檢舉達人」，常檢舉市區違規停車。

「活下去就能將狼揪出來」

琳琳事後心有餘悸地告訴警方，當時雖然很驚慌，但馬上冷靜下來，和對方溫言交談，儘量配合對方要求，也努力記下歹徒的特徵；她說：「我知道只要活下去，就能將這匹狼揪出來。」