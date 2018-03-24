婦被詐1230萬 幫子女存薪 全沒了

2018-03-24

全家陷入愁雲慘霧

〔記者李立法／屏東報導〕屏東60歲婦人的子女事業有成，平時將薪水交給她保管，未料婦人誤信詐騙集團老梗交出提款卡，車手帶著卡每天「螞蟻搬家」，花3個多月將婦人戶頭內1230萬元提領一空，直至被害人最近向警方詢問「帳戶還要監管多久？」才知被騙，婦人打擊甚大，子女們也很沮喪，希望警方設法追回失金。警方查獲5名車手，但鉅款已上繳集團，追回的難度極高。

誤信帳戶須監管老梗

婦人一時大意，招致一家人的積蓄全被騙光；地方人士估說，這筆錢在屏東鄉下可買下2棟豪華漂亮的透天厝。而在台北市大安區開牛肉麵店的林姓阿嬤，前年也遇詐損失1627萬元，以每碗麵130元計算，必須不計成本賣掉12萬5000多碗麵才能賺回。

密碼、提款卡皆交出

警方指出，受害婦人去年底接獲詐騙電話，指銀行帳戶被詐騙集團盜用，必須受司法單位監管，要求她先將所有存款集中在一個帳戶，再把集中後共1230萬元帳戶提款卡及密碼，交給車手假冒的司法官，婦人照辦。

由於ATM提領每日最高上限12萬元，詐騙車手每天輪流持卡提領，花3個多月把戶頭內1230萬元清空，婦人均未察覺異常，直到最近向警方詢問帳戶監管時日，才發覺受騙。

日提12萬 3個月領光

警方調閱監視畫面追查，日前在新北市石碇逮捕蔡姓及葉姓2名車手，再策動另3名車手到案；5嫌供稱，已將提出款項上繳，他們只負責領款，無法聯繫上游接頭的人。

據了解，受害婦人的子女在科技公司任職，每月除留下一點零用金，其餘均交給母親保管，沒想到全被騙走；婦人泣訴，對方要求不可向家人提起帳戶被監管，所以都沒跟子女說起這事。