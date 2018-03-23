偷百人斬軍刀闖總統府 無業男砍憲兵判7年

2018-03-23

〔記者張文川／台北報導〕51歲無業男子呂軍億，去年至國軍歷史博物館偷走號稱南京大屠殺的「百人斬」日本軍刀，闖入總統府欲升五星旗，砍殺周姓憲兵右頸，被憲兵合力攔下，周姓憲兵幸運未中要害而逃過死劫，但留下右臉麻痺的後遺症，因傷提前退伍；檢方起訴時求刑7年，台北地院昨依殺人未遂、加重竊盜罪，判呂軍億7年有期徒刑。

憲兵右臉麻痺 因傷提前退伍

去年8月18日，呂男先到北市環河南路五金行購買榔頭和手套，上午10時步行至軍史館2樓展示廳，以榔頭敲破櫥櫃，偷走二戰日軍98式軍刀，再走向總統府，從西大門人行道翻越矮牆闖入，當天總統府舉辦家庭日，周姓憲兵以為呂男走錯地方，舉手告知呂男，呂男卻突然高舉軍刀砍傷周的右頸，周負傷與呂扭打，其他憲兵趕抵合力壓制呂，並在其背包內搜出一面五星旗。

審理期間，精神鑑定認定呂軍億行凶時行為能力正常，可辨識是非，沒有幻聽、幻覺，呂也自承當時意識清楚，自知可能會死在總統府，才會在犯案前先寫絕筆信表明動機。

周姓憲兵提出附帶民事求償300萬元，呂軍億表明只能賠150萬元，但會盡最大能力賠償；軍史館也求償7萬多元。法院將此部分移送民事庭審理。

呂男供稱，「竊取軍刀就是要闖進總統府，只要有人擋我，我就砍誰」，合議庭因此認定呂男有殺人犯意，考量他沒有前科、未賠償和解，判刑7年，可上訴。