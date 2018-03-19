為爭1女 KTV刀棍大亂鬥

2018-03-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕一群青少年昨凌晨到高市一家複合式釣蝦場，疑為1名17歲張姓少女爭風吃醋，10多人疑持刀棍打混戰，造成4人受傷送醫，警方帶回5人偵辦，查出1名職業軍人涉案，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。

警方調查，有7、8名青少年昨凌晨到鳳山區埤頂路設有KTV的複合式釣蝦場慶生，35歲陳姓員工送菜到包廂，發現認識的張姓少女在裡面，三度找她要出去說話，疑似想追求她。

警方表示，一行人不滿陳男「為何要帶走友人」？雙方爆發口角衝突，陳男挨揍後，跑到隔壁包廂討救兵，5、6人獲悉前往助勢，雙方於走道上爆發衝突。

警方指出，混亂中，5、6人中疑有人持小利器，造成巫少、張少、楊少（均17歲）身中刀傷；警方快打部隊到場，一行人鳥獸散，發現地上血跡斑斑，滿是碎裂玻璃，現場未扣到凶刀。

4人掛彩送醫

警方協助4人送醫其中，陳男臉頰被劃傷、巫少右腳韌帶斷裂、張少頭部撕裂傷、楊少頭部挫傷、左手掌骨折、左肩切割傷、右眼球瘀傷等。

警方昨帶回5人偵辦，其中21歲毛男是職業軍人，他否認打人，辯稱雙方打群架時，他已先行離去；不過，陳姓員工坦承請友人幫忙助勢，指認毛男也有幫忙出手打人。

由於巫姓等3名少年傷勢嚴重，且指控對方持刀砍人，警方已調閱監視器畫面，將持續通知對方到案說明，除朝殺人未遂罪嫌送辦外，並依社維法開罰店家容留未滿18歲少年，最重可罰1萬5000元。