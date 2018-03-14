陳龍綺與呂介閔冤情 靠DNA平反

2018-03-14

〔記者黃欣柏／台北報導〕早期DNA鑑定技術尚不成熟，釀成冤錯案可能性相對較高，如陳龍綺案與呂介閔案都是知名案例，兩者同樣因鑑定技術不成熟而苦吞冤罪，後來都靠著DNA鑑定而沉冤得雪。

原在台中經營海產粥店的陳龍綺，涉於2009年間與友人一同性侵傳播妹，陳雖否認涉案，相關證人也證稱他不在場，但法院把被害人內褲送驗後，發現上頭混有3名男子DNA，且「不排除混有陳男DNA」，仍將陳依乘機性交罪判刑4年。

事後陳龍綺將自己的小店賤售變現，帶著妻小逃亡，2013年間其義務律師團向台中高分院聲請再審，法院請刑事局以新的23組基因位技術鑑定，才確認陳沒有涉案，改判無罪。

呂介閔則被控2000年間，持鈍器打死郭姓女友，當時檢警在郭女左胸的齒痕上採得男性唾液，卻因技術不成熟無法鑑驗，高等法院更一審以科學基礎不足的齒痕比對結果判呂13年徒刑，2010年間經最高法院駁回上訴定讞。

呂介閔服刑期間，正巧發生陳龍綺平反案，呂家人開始奔走陳情，高檢署後來囑託刑事局以新的「男性Y染色體DNA-STR型別鑑定技術」重新鑑定，發現當年驗不出來的唾液DNA確實非呂所有，2015年間以此聲請再審，終獲法院改判無罪。

類似案例還包括日本著名的「足利事件」，男子菅家利和被控涉入足利市4歲女童裸屍案，當時檢警在死者衣服上發現B型分泌型精液，因而將同屬B型且缺乏不在場證明的菅家逮捕，全案纏訟17年，才透過新鑑定技術確認檢體不符，還原真相。