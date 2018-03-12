婆婆2度病危竟不知 准休妻

2018-03-12

〔記者楊國文／台北報導〕惡媳對婆婆不孝、不敬，也是判准離婚的理由！

赴中國工作達12年的呂姓男子是獨子，呂妻對丈夫提議接母親奉養卻開口應按月付1萬5000元，婆婆車禍住院時不聞不問，竟指還有出嫁的2個女兒可以照顧，婆婆送醫連發2個病危通知，她均不知情，丈夫專程請辭回台照顧媽媽，還遭數落「為了你媽竟不工作」，夫妻因感情疏離已10多年沒有性生活，呂男心寒訴請離婚，高等法院判准。

呂男主張，和妻子婚後隔年發生921大地震，老家台中東勢房屋全毀，他欲接母親到他桃園住處暫住，妻子不顧孝道，竟在母親和娘家親友面前開口「要住可以，應按月付1萬5000元」，其愛錢如命讓他抬不起頭來。

2005年至2017年初，呂都在中國工作，因為是台籍幹部，收入不錯，除必要開銷，每月匯新台幣7至10萬元不等給妻子家用，6年前呂母車禍住院並診斷患有輕微失智，妻子卻不關心，他為盡孝道立即請辭回台照顧。此外，呂母去年2月因急性心肌梗塞送醫住進加護病房，醫院兩度發出病危通知，呂妻竟不知情，呂男又請辭回國到台中老家細心照顧母親，母親病情才好轉；不料，呂妻竟責備他「為了你媽竟不去工作」，雙方鬧僵。

呂男認為妻子對母親毫無孝心，也未分擔照顧母親，結婚近20年竟未帶女兒探望過母親，又嗜錢如命，對他只剩下工作賺錢，致10多年無性生活，訴請離婚。

呂妻否認對婆婆不孝，因婚後婆婆對她頗有意見，並不疼愛，唯恐獨自探視惹她不高興，而婆婆有2名女兒照顧，生活應無問題；至於10多年沒有性生活，並非她一人的責任。

高等法院指出，呂男對於妻子向來對婆婆不孝、不敬，僅重視他工作賺錢養家的行為，怨懟甚深，夫妻感情疏離已無法維繫婚姻，判准離婚。