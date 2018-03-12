餵毒控制逃逸外勞 惡男判1年2月

2018-03-12

〔記者王定傳／新北報導〕男子陳健智利用逃逸外勞語言不通、擔心被遣返回國，非法仲介從事看護並從中剝削，甚至無償提供安非他命給外勞，餵毒控制，新北地院依違反就業服務法及藥事法轉讓禁藥罪，判陳男1年2個月徒刑，其中6個月得易科罰金，由於他犯行嚴重，易科罰金從1日1000元提高到3000元。

檢警調查，陳健智在樹林經營「姊妹之家管理顧問有限公司」，2014年起，對外刊登看護廣告招攬生意，佯稱旗下外勞都是合法引進，實際上找來逃逸女外勞，抓準她們語言不通、擔心遭查獲遣返等心態，予以剝削。

陳健智將收費訂為全日及半日兩種模式，全日向雇主收取1800元，他從中抽取600元佣金，半日收1300元，抽300元佣金；若派遣至民宅擔任看護，則以日為單位，每日向雇主收取1400元，從中抽400元。

判決書指出，計有16名外勞受害，陳健智抽佣金額更已達雇主支付的4分之1至3分之1不等金額，共抽佣金28萬7200元；他還無償提供安非他命給4名外勞施用，甚至連司機也是他的「放毒」對象。

審理時，陳男辯稱「他們都是在說謊」，但外勞指證歷歷，加上陳男偵查時也坦言「與她們在房間一起吸毒」，合議庭認為，外勞所述並非子虛烏有；另4名載運外勞的司機被判3至6個月不等徒刑，可上訴。

餵毒#逃逸外勞/span〉