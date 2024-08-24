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    首頁　>　社會

    好貴的衛生紙！她闖空門偷走一串衛生紙判刑 易科罰金須18萬

    許姓女子闖空門偷走屋主一串衛生紙與一副眼鏡，被基隆地院依侵入住宅竊盜罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    許姓女子闖空門偷走屋主一串衛生紙與一副眼鏡，被基隆地院依侵入住宅竊盜罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    2024/08/24 15:31

    〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓女子闖空門，行竊洪男住處前，先破壞社區監視器，再偷走一串衛生紙與一副眼鏡；未料，被社區其他住戶私人監視器拍到許女提著贓物離去。基隆地院近日審結將許女依侵入住宅竊盜罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

    判決指出，許姓女子去年12月某日晚上8時許，見新北市某社區洪姓住戶停車場鐵捲門未關上，被控先破壞社區監視器後，入內偷走放在停車位後方一串衛生紙與一副眼鏡。

    洪姓屋主返家後找不到衛生紙與眼鏡，通知社區林姓主委，才發現社區監視器遭人蓄意折斷，未拍到竊賊入侵住宅畫面，報警追查竊賊。

    警方到場調閱社區另一名住戶裝設私人監視器發現，社區監視器被破壞沒多久，有一女子從洪男住處提著一串衛生紙離去；經循線逮到許女，檢方將許女依侵入住宅竊盜罪嫌起訴。

    法院審理時，許女供稱，監視器上的這個人，是她沒有錯，她不是社區裡的住戶，但她曾在社區工作過，她當時是回去拿她工具。

    法官認為，許女並非社區住戶，理應知悉未經洪男許可，不得無故進入社區，竟擅自進入社區，縱辯稱她前往拿工具，也未說明她的工具，為何會放置在洪家停車場，更無法解釋她何以空手進入社區，卻帶著衛生紙離去。因此，依侵入住宅竊盜罪判處許女6月徒刑，得易科18萬元罰金。

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