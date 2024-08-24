遛狗沒繫牽繩害女騎士撞上摔死 飼主過失致死罪判刑6月

黃女遛狗沒繫上牽繩，狗兒奔走導致女騎士撞上摔車死亡，法官判刑6月，圖為示意圖。（記者張瑞楨攝）

2024/08/24 15:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓女子於去年10月帶狗外出，她沒有用牽繩，狗兒穿越道路時，被一位女子騎機車撞上，女騎士摔車倒地，顱內出血等傷害死亡，台中地方法院認為，黃女是狗的飼主，自應承擔監控管理的注意義務，竟未詳加注意，沒有使用牽繩，讓狗恣意於道路奔走，導致女騎士撞上死亡，不過，黃女第一時間即向員警坦承是飼主，雙方又因賠償金額差距過大而沒有和解，依過失致死罪判處徒刑6月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，黃女於去年（2023年）10月25日上午8時許，帶狗行經中市潭子區潭興路，狗沒有繫牽繩，穿越道路而出，黃姓女騎士（兩人皆姓黃）騎乘重型機車，閃避不及與狗碰撞，女騎士人車倒地，頭部外傷、顏面骨合併顱底骨折、顱內出血、右側多處肋骨折併氣血胸等傷害，經送醫急救後，仍因創傷性休克併中樞神經及呼吸衰竭死亡。

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台中地方法院審理時認為，寵物出入公共場所，應採取適當防護措施，動物保護法有明文規定，另外，道路交通安全規則第140條第7款也規定，「任何人不得疏縱或牽繫畜禽在道路奔走妨害交通」，主旨是沒有法規意識、無路權觀念的動物，在無人看管或看顧不周下，任意行走於道路，會造成往來交通危險，故課予飼主應隨時注意，不得使動物妨害交通的義務，黃女是犬隻飼主，自應承擔此監控管理的注意義務，竟未詳加注意，沒有使用牽繩或其他固定器具圈養犬隻，恣意讓狗任意在道路上奔走，導致這起死亡車禍事故。

不過，法官也認為，警方調查時，黃女向警察坦承是飼主，符合自首減刑要件，黃女並無前科，與死者家屬因賠償金額差距大太，雙方沒有和解，依過失致死罪判刑6月，可易科罰金與上訴。

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