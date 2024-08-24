私幼爆兒虐停業1年 中市教育局5天協助8成家長找到合適幼兒園

中市烏日私幼爆兒虐停業1年，教育局5天協助8成家長找到合適幼兒園。（市府提供）

2024/08/24 15:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日某幼兒園發生不當對待幼生案件，教育局7月29日獲報後立刻到園稽查並6度率隊擴大調查，結果發現情節重大，全園8個班有6個班教保人員都有疑涉案或已成案情形，教育局開鍘勒令自9月1日停辦1年，並在5天內協助8成以上家長為幼生找到適合的幼兒園，教育局會持續協助。

教育局表示，對於該園不當對待幼生除了持續追查究辦，也不排除撤照；教育局8月20日勒令該園停辦1年，同步成立專案小組積極協助其他幼生轉介，5天內已協助69名幼生完成轉介其他幼兒園，另15位幼生的轉介也在持續協助中 。

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教育局表示，烏日區公私立幼兒園缺額約400多個供家長挑選，家長選擇幼兒園考量的面向很多，包含活動課程內容、接送方式、距離遠近、服務時間、可不可以兄弟姐妹一起上學、有沒有同班同學、會不會被標籤化等等，教育局依據家長合理需求，提供適合園所，並主動協助媒合。

教育局指出，這5天盡全力協助提供鄰近園所名單供家長選擇，請幼兒園協助家長參觀園所，並為幼生保留名額，或保留專班。

另請已經額滿的幼兒園再找老師，增開一班專收該園幼生，目前8成家長已選定幼兒園，少部分家長選了幾所幼兒園尚未做最後決定，有的家長還在考慮，教育局會持續關懷，協助每個幼生找到適合的幼兒園。

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