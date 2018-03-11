獨撐家計29年 孝警驟逝同事哽咽

2018-03-11

〔記者王捷／台南報導〕台南市警六分局警員張展坤，因父母重病、胞弟工作不穩定，從警29年獨撐家中經濟，為省錢住在警所宿舍，也不敢交女友，每月薪水都給屏東的雙親；7日凌晨他因肝疾病逝，享年49歲，張家頓時失去經濟依靠，有同事哽咽說：「『坤仔』不在了，以後誰來幫他顧家？」台南市警局相關協助救援機制，隨之啟動。

父母重病 弟弟工作不穩定

綽號「坤仔」的張展坤，有著不倒翁的身材，只要提到鯤鯓派出所，就會想到他，同事說，因為坤仔家裡經濟不好，所以才會考警察，早年因為調動困難，約在20年前好不容易調到台南，曾想用特殊困難條件調回老家屏東，但找不到適合的單位，之後就繼續留在台南。

另一位同事說，坤仔個性內向，原本任職六分局靠近市區的金華派出所，後來到了警備隊，為省下房租，坤仔積極爭取有宿舍的喜樹、鯤鯓兩間值宿所，不管上班、下班都會看到他在所內，真的是「以所為家」。

張展坤一直是單身漢，曾有同事想幫他介紹對象，減輕他的壓力，但他向同事說，父母重病、胞弟當廚師但工作不穩，他養家經濟壓力大，不想害了對方，所以一直拒絕。去年有同事勸坤仔，他身體不好，乾脆退休一次領退休金，不要再熬到55歲領月退，但坤仔表示想要領月退，這樣比較沒有壓力，可以返鄉照顧父母。

3月4日，張展坤因腎臟病請病假，但不放心業務沒有完成，3月5日急著出院整理業務，沒想到當晚又因身體不適，再度入院就醫，3月7日凌晨突發猛爆性肝炎，不幸病逝。

提到這件事，有同事起初相當氣憤，認為坤仔太固執，身體也不好，勸他早一點辦退休不聽，用台語說：「現在好了，你（指張展坤）現在熊熊走了，一輩子都沒享受到就算了，現在誰要幫你顧家！」但實則，同事是為了他的死實在太難過，抱怨坤仔時，早已是哽咽的聲音。

市警局人事室指出，會依因公死亡的撫卹條件送到銓敘部審核，如果通過張家可以獲得近900萬元撫卹，分別是分為12年領、約500萬的年撫卹，剩下400萬元則是退休金及喪葬撫卹可以一次領。