義憤弒親降刑度 法界人士稱許

2018-03-09

比照普通殺人罪可處死刑

〔記者楊國文／台北報導〕行政院會昨通過的刑法修正草案，除了追訴權規定外，還因早年社會把殺害父母視為是大逆不道的惡行，而將「殺害直系血親尊親屬罪」法定刑訂為無期徒刑或死刑，但近年來陸續發生孝子為了保護母親或其他家人，義憤弒父或相關人的悲劇，故也修法降低該罪法定刑，比照普通殺人罪可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，再加重刑責2分之1，給予法官視個案而有更大的量刑空間；此一修法方向同樣受到眾多法界人士稱許按「讚」。

這類「孝子護母」案例不斷，比如28歲曾姓男子自幼見到父親酗酒後恐嚇、痛毆母親，2014年11月間，又看見父親在家磨刀、砍劈木頭椅凳，出言恐嚇要殺死母親，他終於忍無可忍，拿殺魚刀刺死父親後報警；事發後，包括家族親友、鄰居等高達400多人出庭為他求情。

孝子護母弒父 親友求情

雖「殺害直系血親尊親屬罪」的法定刑是無期徒刑或死刑，但高雄地院審酌曾男殺父的動機是為了保護母親不受家暴，酌減刑度後判刑7年8個月，未上訴定讞。有法界人士說，如果判決時已適用本次草案修正的新規定，該名孝子有機會獲判更低的刑度，而這類案件能獲輕判，不僅是正義的實現，也為大眾所支持。

另外，5年前彰化何姓男大生返家過中秋，不滿父親長期對母親施暴，酒後和父親起爭執，一怒之下，持生魚片刀砍殺父親不治，一審法官減刑後將他判刑8年6個月。屏東27歲陳姓男子本就不滿父親常對母親施暴及辱罵她「討客兄」，前年見父親又對家人咆哮，氣憤下持剪刀將父親刺死；案發後，阿嬤跟姑姑都到警局下跪替他求情，一審法官將他判刑7年6個月。