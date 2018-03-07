婚前索告別炮 花心女遭小王拒絕

2018-03-07

誣告遭迷姦 檢還小王清白

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚前想要來一場「最後的風流」，不是花心男人的專例！

小美（化名）在大喜之日前，想和小王「發生最後一次」，雙方喝酒、脫衣、親吻後，小王想到小美即將嫁作人婦，一時心軟不想繼續下去，小美羞憤之餘，竟向未婚夫控訴遭王男迷姦未遂；新竹檢方調查，小美過去就與王男曖昧交往並互相告白，因不堪「索砲」被拒才憤而提告，將王男不起訴，還他清白。

LINE有大量情話告白

小美去年9月與陳男結婚，她指控，去年6月王男邀她到他家聊天和吃早餐，拿出調酒給她喝，喝下後即陷入酒醉昏沉狀態，王趁機脫她衣褲狂吻和撫摸她身體，她稍微清醒後穿上衣褲逃出，打電話給未婚夫求救。

王男否認性侵，辯稱2人是情侶關係，當天他邀小美到家中，喝酒、脫衣與親吻都經過對方同意，小美希望發生性關係，但他心想小美即將出嫁，一時心軟不想繼續下去，小美見討了個沒趣，憤而披著衣服離開，他一度沒穿衣服追了出去，想要拉住她。

檢方調查，小美於案發後68小時才到醫院驗傷，無證據可證明她當時陷於酒醉或不省人事狀態，且小美對案發過程均能陳述，當時是否確實陷入酒醉或不省人事狀態仍有疑義。

另根據小美與王男案發前1天到數天的LINE對話紀錄，小美欣然表示將到王男家與他獨處，2人間有大量如同情人交往互相告白的對話，看起來2人正在交往；面對這些證據，小美因此承認與王男有曖昧。

檢方認定，王男聲稱與小美是情侶關係，脫衣和親吻身體等有經過小美同意，有事實根據，將全案不起訴。