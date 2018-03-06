姊弟戀鬧翻 小白臉誣告被性侵

2018-03-06

〔記者黃捷／台北報導〕謝姓保全曾與大他10多歲的高女大談姊弟戀，後來因金錢糾紛，翻臉怒告遭高女3度口交性侵，因事發後雙方在LINE的對話仍很親暱，謝男被女方質問為何亂告時，竟脫口回應「我有孩子氣」等，士林地檢署昨據此將謝男依涉犯誣告罪起訴。

檢方調查，30多歲謝男與50多歲高女2015年間開始交往，期間他多次向高女借車來開，卻不願負擔維修費、保養費及油資，雙方因此常起爭執，隔年宣告分手，不料分手後謝男不僅藉故不還車，還威脅：「先處理妳的狗，再來處理妳…」、「不管躲到哪，我都會找到妳」，讓高女嚇得報警，並控告謝男侵占、恐嚇；檢方偵辦後，將侵占部分不起訴，恐嚇部分緩起訴1年。

高女原以為事情結束，不料謝男在緩起訴期限過後突然提告，指控高女在2015、2016年間，曾3度違反他的意願，在宿舍、車內及男廁內強行對他口交，並聲稱此事連同事也知道。

檢察官調查發現，謝男聲稱遭性侵的時間點，正是兩人交往期間，且從LINE對話紀錄得知，謝男後來仍多次與高女外出吃飯，甚至接受高女資金援助，兩人對話內容也很親暱，完全沒有厭惡、畏懼或躲避的跡象。

此外，高女曾打電話責問謝男：「為何亂告性侵？」謝竟回應：「我有孩子氣，但你不可以跟我一樣有孩子氣…」、「你這樣悶我，我就像悶燒鍋一樣，打給你看…」，內容全被高女錄下來當作證據。

檢察官另傳2名謝男的同事出庭，2人均稱謝男未提過遭性侵，檢方昨將謝男起訴，謝曾因偽造文書案被判刑10月、屬於累犯，檢方也依法向法院聲請加重其刑。