春安已成歷史 改重要節日安全維護

2018-02-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕「春安工作」起源於農業社會，又名「冬防」，每到年關，歹徒抱著「偷搶好過年」的惡心鋌而走險，鄰里因而發起聯防抵禦盜匪。1974年起由警方接手，取名「春元」，解嚴後警政署將之改名「春安」，直到前年接受台北市長柯文哲的建議廢除，去年改成「加強重要節日安全維護工作」。

署長陳家欽宣布不評比

警政署前署長陳國恩曾批評春安工作已淪為績效大比拚，為了評比獎懲，平常查不到的黑槍、逃犯、贓車，在這段期間全出爐，春安工作儼然成為專案疊床架屋的大怪獸，拖延破案時間的結果，反而間接影響民眾權益。

警績效競賽 養案遭詬病

警政署去年不再編列春安相關經費，使其常態化，並由各縣市政府依據轄區特性及各地不同需求，擬定在地化的工作重點，讓春安工作更貼近地方民眾年節需求；不過，前年春安仍有評比槍、竊、賭、毒等績效，去年也有評比職業賭場取締績效。今年是現任署長陳家欽就任後首次春節重要節日安全維護，對基層更貼心、關懷，宣布不評比任何刑事績效，讓官警能過個好年，又能兼顧交通、治安。

行之有年的春安工作，因要求刑事績效，為因應專案期間績效競賽，衍生「養案」甚至「養犯人」怪象，流於每年警界「大拜拜」，春安績效變成浮誇的表面數字，甚至製作假資料應付。如今總算取消績效競賽，增加的是為民服務與宣導，提供民眾護鈔、防竊等更多貼心關懷，最大贏家不僅是警察，民眾也受惠。