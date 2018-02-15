律師︰無視科學證據 戕害司法

2018-02-15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉詐領保險金的前國手陳敬鎧，被法院判有罪定讞，雖然法院降低刑度，可易科罰金讓他免去牢獄之災，但陳敬鎧仍很憤怒，他說眼盲後，以自己摸索的方式努力練習，「失明不等於失能」。

陳敬鎧︰努力練習「失明不等於失能」

對於法院認定陳敬鎧可以運動、生活作息與常人無誤，他的義務辯護律師楊正華直指，根據台大以核磁共振、腦波量測及行為衡鑑3種方式交叉比對後，測得陳敬鎧的中央區視力僅有0.00055，但他的左下視野邊緣位置上有殘餘視覺能力，可協助進行一些粗略的視覺工作，如避開障礙物、看出明暗變化等，如果有其他相關輔助，可在熟悉的環境下活動。

楊正華還說，根據陽明大學視覺電生理專家，曾出具專業報告並至高分院出庭作證，鑑定彰化基督教醫院、三軍總醫院，其對陳敬鎧施測之視覺誘發電位PVEP、內視網膜電圖PERG等均不正常；陳敬鎧也曾在彰基、高榮、高醫、北榮及三總5家大型醫院做過視野檢查，其視野報告均顯示雙眼全黑。

協助陳打官司、盲人律師李秉宏說，本案多項證據顯示陳敬鎧確實是重度視障的中途失明者，但檢察官與各審級審案法官，卻僅憑陳敬鎧能丟飛盤、打桌球、寫字工整、能跳舞的照片、影片等證物，而無視科學證據等多項有利反證，在不恪守「無罪推定」原則下，「判決陳敬鎧裝盲詐保，根本是戕害司法威信及視障弱勢人權。」