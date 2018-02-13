受泥工程船 走私1724箱香菸

2018-02-13

苗栗外埔漁港查獲 市價逾4200萬

〔記者鄭名翔、林欣漢／綜合報導〕年關將屆，走私猖獗！高雄籍受泥工程船「東瓏九號」，涉嫌以載運水泥為掩護，走私大批未稅香菸謀取暴利，前天在苗栗縣後龍鎮外埔漁港遭海巡署人員查獲，並被搜出市價約4200多萬元的1724箱香菸；無獨有偶，財政部關務署基隆關昨也宣布查獲貨輪走私GOLDEN BRIDGE香菸約1000箱，市價約3500萬元，均已依法查扣。

海巡署中部地區巡防局副局長耿英傑表示，海巡署去年8月發現有走私前科的65歲楊姓船長經常出入外埔漁港，經長期跟監，確認楊男與63歲江姓、58歲蔡姓船員於10日晚間假借載送水泥名義出海，開著「東瓏九號」工程船至金門縣烏坵島外海與中國籍船艦碰頭。

由中巡局雲林機動查緝隊與南部地區台南第一機動查緝隊組成的專案小組，待船一進入外埔漁港，就立刻上船盤查，果然在船舶左舷密艙起出2萬4950條「大亨6毫克」、2萬4975條「大亨7毫克」、4951條「大衛杜夫黑色」與5029條「大衛杜夫白色」，後續將依違反菸酒管理法全數沒入銷毀，而楊姓船長最重恐面臨600萬元罰款。

基隆也抓到貨輪走私千箱香菸

基隆關表示，9日查緝關員過濾ARUNA IPSA輪艙，懷疑其中1只名為「塑膠物品」（PLASTIC MATERIALS）的40呎貨櫃有異常，經X光及開櫃查驗，果然發現內藏約1000箱私菸，將依海關緝私條例與菸酒管理法等相關規定查辦。