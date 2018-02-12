怕坐牢拒捕自轟 逃死後又重演拒捕

2018-02-12

警︰這次可能出不來了

〔記者劉慶侯／台北報導〕56歲通緝犯王志禎兩年前因毒品通緝拒捕持槍自轟，幸改造槍枝性能不佳僅受輕傷，當時他表示先前已服刑逾20年，「怕坐牢坐到死」；但他在眾多官司審理期間，又因傷害致死案被判刑10年遭通緝，警方日前拘捕時，他再次持槍拒捕，警方奪槍才未釀憾事，他此次又被查獲持有兩把改造手槍，警方也不禁大嘆：「他這次可能真的出不出來了。」

警方表示，王嫌在103年出獄後不久，又涉及吸毒案，他未依規定報到與出庭，結果遭到通緝。同一時間內，他又涉及另一件傷害致死案，也由法院審理中。

105年7月30日上午9時，王嫌準備去台北車站搭客運到台南，因形跡可疑被巡邏員警攔下；王男報假名受檢，卻突然轉身大喊：「我不要再被關！」接著從提袋內掏出改造手槍，朝自己太陽穴自轟。

結果彈頭從他右前額進入便卡住，員警連忙打落槍枝將他制伏，並從他背包內起出另一把改造槍枝及安非他命，王男送醫治療後無生命危險，一度被聲押獲准。

中山分局偵查隊日前接獲線報，指說王嫌仍持續吸毒且又持有改造手槍，警方調查發現，王嫌在當年持槍自轟事件獲得交保後，早先涉嫌的傷害致死案被判刑10年，但他未到監執行已遭通緝，此外，另又因毒品案和槍砲案被通緝。

由於王嫌不願到監服刑，因此有持槍自戕或是隨時和警方火併共存亡的可能，負責追緝的中山偵查隊和支援的民一派出所專案員警全部荷槍實彈，全副武裝上陣，終於在新北市汐止樟樹一路將王嫌阻截，在對方作勢要掏槍枝反抗時，立即制伏。起獲改造手槍兩支、子彈30發，安非他命兩包和吸食器。訊後將他解送歸案。