越傭當小三 夫誤將淫照傳妻

2018-02-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕致命的誤傳！新竹陳男將逃逸越勞阮女引進家中當清潔婦，阮女竟趁正宮不在時扮演起小三，不僅上女主人的床與陳男雲雨，陳男還多次拍下2人激情照及阮女下體特寫照，去年陳男不小心將淫照用LINE誤傳給妻子，陳妻提告訴，新竹檢方認定性愛照足以認定2人確有性行為，上週將2人依妨害家庭提起公訴。

檢警調查，已婚的陳男2010年底經友人介紹僱用越南籍逃逸外勞阮女，在陳家從事打掃清潔工作，2013年間陳男趁妻子不在家，帶阮女進主臥室浴室，2人洗鴛鴦澡後炒飯。此後阮女從逃逸越勞的清潔婦，一躍而成男主人的小三，2人常背著女主人找機會嘿咻。

陳男更常以手機拍攝與阮女雲雨性愛照片，及阮女暴露下體特寫鏡頭私密照，統統存在自己手機，三不五時就拿出來回味。

未料去年3月慘劇發生，陳男不小心將與阮女性愛照及阮女下體特寫照共5張，誤傳到妻子手機，太座發現姦情後，憤而對2人提告。

小女兒︰

2人脫光 床上親親

陳男坦承拍攝阮女暴露私密照，聲稱拍照純供自己欣賞。檢方認為，這些照片客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡而具猥褻性，顯見2人曾有肌膚之親並發生性交行為。

陳男讀小學的女兒說，曾與父親以及傭人阮女出遊期間，在飯店親眼見到2人脫光衣服在床上親親、一起洗澡等奇怪行為。陳男的兒子也說，爸誤傳私密照片到媽手機當天，爸媽發生嚴重爭吵，爸要媽媽刪除他誤傳的照片，並揚言離婚。

檢方調查，小女兒曾與父親及阮女多次國內外出遊，有一次阮女回越南，父女還一同到越南找阮女，可見其所見所聞應屬事實。