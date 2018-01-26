寒假第1天 陽光媽媽攜愛子輕生

2018-01-26

〔記者吳昇儒、林欣漢／基隆報導〕43歲楊姓婦人原是樂觀、勵志的陽光媽媽，因長年勞心勞力照顧自閉症兒子而罹患憂鬱症，24日下午留字條告訴丈夫「帶兒子找朋友談心」，至晚間丈夫未見妻小返家開始尋找，昨天上午在基隆北寧路自家的出租房屋內，驚見妻子攜子燒炭身亡。

在自家出租房燒炭雙亡

楊婦曾在臉書PO文，提及想開一家咖啡店，自己當店長、女兒泡咖啡、兒子當帥帥的服務生，還能讓有音樂天賦的兒子演奏樂曲給客人聽；她也常在臉書上以正向文字鼓勵朋友，去年暑假還帶著孩子們到海邊曬太陽、戲水。親友認為她是位陽光媽媽，未料在長期身心壓力下罹病，進而發生憾事。

留書帶兒去找朋友

擔任裝潢師傅的謝姓丈夫表示，妻子長年照顧病兒，近年罹患憂鬱症，2、3個月前曾企圖輕生，家中因此裝設監視設備，他也特別注意妻子狀況；妻子前天寫下字條「我帶小聖（兒子）找朋友聊天、談心，會晚一點回家唷」後離家，他返家發現家中金爐消失，但未多想，到晚間10點多未見妻小返家，和讀國中的女兒一起報案協尋。

楊婦曾企圖輕生

謝男昨想起學校前天放寒假、大學生租客返家，心念一動，趕緊到妻子名下的出租套房查看，發現妻子的機車停在樓下，找鎖匠開門後，赫見妻子癱坐浴室，兒子趴在旁邊，兩人已氣絕。

盼與子合葬 夫不捨淚流

警方勘查，現場有1瓶白酒被飲用過，另在楊婦家的側背包找到遺書，但紙張看起來有點舊，不確定何時所寫。遺書提及不希望自己與兒子變成家人的負擔，才將他一起帶走，希望與兒子合葬，盼丈夫能有自己的人生等語；謝男看後淚流滿面，女兒也悲傷不已。

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