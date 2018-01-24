順手拖走Gogoro 解鎖失敗棄車逃

2018-01-24

〔記者蘇福男／高雄報導〕竊賊不識新科技，對號稱「最難偷」的新型電動車Gogoro順手牽羊，結果仍功虧一簣、棄車逃逸，警方過濾上百支監視器，鎖定游男涉案，埋伏7天後，將他逮捕歸案。

號稱最難偷 配備雙重防盜

新型電動車Gogoro價格不菲，1部要價7萬多元，配備雙重防盜裝置，除採晶片鑰匙，還有手機智慧密碼鎖和指紋辨識系統操控，上市後眾所矚目，號稱是「最難偷的機車」。

42歲游男日前在高雄湖內東方設計大學側門，偷走周姓大學生（21歲）的Gogoro機車，由於該型機車沒有傳統鑰匙孔，而是用晶片鑰匙，游嫌先以蹬腳半推半牽方式，將機車移到人煙稀少的地方，再破壞車殼、取出車內電線。

破壞車殼 接電線嘗試發動

游嫌憑藉自己擁有水電專長，試圖徒手接電線發動電動車，結果遲遲無法得逞，最後作罷將車子丟棄逃逸。

由於Gogoro遭竊十分罕見，高市警方組成專案小組擴大偵辦，過濾上百支監視器後，在湖內區大湖路和大湖東路口找到失竊車輛，但車子鑰匙鎖已遭破壞，警方鎖定游男涉案，埋伏7天後，將他逮捕歸案。

警方調查，游嫌是外地人，到高雄打零工，需要機車代步，他見Gogoro外型時尚、流行，決定下手行竊，沒想到踢到鐵板，修車費用多達6000元，令車主為之氣結。