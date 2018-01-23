偷情列車長 一張傳票洩12年姦情

2018-01-23

每月1次 搭免費火車密會

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在台鐵服務超過30年的陳姓自強號列車長，每月1次趁下班後持台鐵員工證，從台北搭免費火車到新竹與46歲李女偷情，因台鐵員工證搭火車不會留下票根，且他到旅館開房間都以現金消費，絕不拿消費單據，以致這段地下戀情延續12年之久沒被發現，直到兩人因借貸問題鬧上法院，陳妻收到新竹地院給老公的傳票，陳男突然下跪坦承李女是小三，陳妻怒告李女妨害家庭，警方將李女依妨害家庭罪嫌函送檢方偵辦。

家住台北的陳妻指控，去年11月收到新竹地方法院寄給老公陳男的傳票，一時好奇拆閱，發現丈夫被李姓女子控告恐嚇及妨害名譽，追問時，老公突然下跪坦承李女是小三，2人偷情長達12年，陳妻無法接受，氣得對李女提告。

情債扯不清 小三怒告人夫

警方調查，陳姓列車長14年前透過親友介紹，認識當時住在花蓮的李女，2人開始曖昧互動，2005年李女搬到新竹開快炒店後，陳男開始每月1次「搭火車通勤」到新竹火車站與小三會合，再徒步到附近旅館翻雲覆雨，2人非常低調，偷情地點也只在火車站附近，元配12年來都被蒙在鼓裡。

元配拆傳票 人夫下跪求饒

每月偷情長達12年，怎麼老婆不會發現？連警方也很好奇。據側面了解，陳男跟老婆說要上班，其實是拿著台鐵員工證免費搭火車來回台北與新竹，這樣不會留下票根，且每月1次的頻率並不算高，妻子沒有特別留意他去哪裡。陳男也很謹慎，上旅館都是現金消費，絕對不拿消費單據，因此不會留下發票或刷卡紀錄。

不料，交往期間，陳男陸續向李女借貸上百萬元，雙方因債務吵得不可開交，最後鬧上法院。李女提告說，她不斷討債，被陳男威脅恐嚇還到處亂放話，因此提出恐嚇及妨害名譽告訴，事後陳男自知理虧，去年還清債務，不過她因憤怒不肯撤告，全案仍在新竹地院審理。

元配氣炸 控小三妨害家庭

陳男坦承2人交往期間有性行為，但2015年7月已分手，欠李女的債務也陸續還清；陳妻原諒丈夫，但認為李女破壞她的家庭，造成她身心重創，堅持提告。