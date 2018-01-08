偷到手尾錢怕衰 再闖空門急丟包

2018-01-08

鳳山連環盜 得手140萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕年關將近，高市鳳山區誠德里中山東路136巷近來竊案頻傳，3週內3個住戶接連被偷，歹徒闖空門得手近140萬元，一度偷到林姓被害人母親的「手尾錢」，小偷嚇壞了，又怕衰運上身，竟把這包有1萬元的手尾錢丟在另名被害人的家裡，想要轉移衰運！

誠德里長楊弼勝指出，里內中山東路136巷自上個月10日起，連續3個住戶被闖空門，謝家上個月10日被偷走16萬元，林家於17日被偷走現金及珠寶、金飾總計80萬元，雷家於31日到台中跨年，被歹徒偷走現金及金飾，返家才發現。

楊弼勝指出，其中2件歹徒從防火巷爬上2樓剪斷鐵窗，再敲破窗戶玻璃，伸手開窗爬入行竊，另一件歹徒則是光明正大，從1樓大門進入行竊，總計得手近140萬元。

值得一提的是，歹徒搜刮林家財物之際，發現1只紅包袋上寫著「媽媽的手尾錢」，內裝有現金1萬元，歹徒疑似怕自己倒楣，竟於行竊雷家之際，將林家紅包手尾錢丟棄雷家，要將衰運留給雷家人。

戴手套犯案 未採集到指紋

成功所長曾益章表示，調閱現場監視器畫面有發現1名可疑男子，但經查證初步排除是歹徒，且歹徒戴手套犯案，現場未採集到指紋，林家頂樓陽台有採集到鞋印，已擴大調閱路口監視器畫面，清查轄區治安人口，允諾將加強巡邏，全案擴大偵辦中。