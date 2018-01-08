父慶生 3兄弟揮刀濺血 母氣昏

2018-01-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣方姓4兄弟前晚替父親慶祝60歲大壽，不料三杯黃湯下肚後，37歲大哥不滿二弟及四弟質疑偷錢，情緒失控大打出手，甚至持水果刀將2名弟弟刺傷，55歲方母在旁勸阻不成，氣急攻心當場暈倒，所幸3人送醫後皆無生命危險，但歡樂的聚餐已變調。

兄刺傷2名弟弟

警方調查，從事板模工作的方姓大哥曾有精神病史，與弟弟們感情素來不睦，時常吵架，方家大哥出院後，警方將他留置派出所管束，並依殺人未遂罪嫌偵辦。

警方前晚11點多獲報，後龍鎮有民宅傳出多人鬥毆，員警到場時只見3名男子上身赤裸，有2人不斷互相叫罵拉扯，其中1人受傷流血、倒臥在地。

警方調查，方家4兄弟前晚替父親祝壽，方家大哥不滿被二弟、四弟質疑偷家中的錢，加上都喝了酒，大哥一時情緒失控，與2名弟弟大打出手，3人扭打成一團，連衣服都扯掉還不罷休，大哥則持刀刺傷2名弟弟。

警方與在場親友上前勸阻，但大哥跟二弟仍激動難平，2人臉上都濺血了，頻頻要衝向對方；方母在旁連聲勸阻「好了啦！別打了！」喊到激動處更暈了過去。方父昨午至警局作筆錄時表示，自己當時已經喝醉，對兒子們衝突的過程毫不知悉；待警方控制場面後，因方家二弟不願就醫，警、消遂將大哥、受傷較重的四弟及昏倒的方母，分別送醫並隔離就醫，目前僅四弟背部受刀傷氣胸，術後無生命危險，住院治療中，其餘已出院。