「陳喬恩酒測0.67不嚴重」 康凱提油護航 挨諷幹話王

2018-01-06

〔記者蕭方綺、陳薏芸、邱俊福、鄭瑋奇／台北報導〕藝人陳喬恩4日凌晨在台北市開車違規紅燈右轉，遭警攔查被測出酒測值0.67毫克，她獲檢方10萬元交保後神隱，演藝工會理事長康凱前天就一再為陳緩頰，昨天接受電視媒體訪問時又加碼說：「大眾沒有資格去批評酒測值0.67，0.6幾沒有這麼嚴重。」荒唐之語再度令聞者傻眼，連他周邊人都認為「這根本是提油救火」，還有網友諷「理事長正在角逐2018幹話王」。

傳陳家要他別再評論

康凱還嗆警方洩漏藝人個資，最後語出驚人說：「喬恩這個人還不錯你知道嗎？人家也結了婚，有什麼情況，你（指警方）要保護人家嘛。」爆料陳喬恩已婚，再次讓眾人驚呆。

後來康凱澄清是搞錯人的口誤，他說：「不好意思，把她當成另一個人。」原來他把陳喬恩誤認為去年9月辦婚宴的趙小僑，剛好兩人都從女團「七朵花」出身，名字又都有喬（僑）字。和陳喬恩合作10年的前經紀人修毅也說：「喬恩不可能不把這種喜事跟大家講嘛。」化解這個烏龍案外案。

康凱還口誤稱陳已婚

對於康凱一再為陳喬恩提油辯護酒駕，似乎連陳的家人也不領情，據聞向康凱致電關切，希望他別再對此事有任何評論。

對於警方被指洩漏陳喬恩個資，台北市警大安分局新生南路派出所所長崔企英說，當日回應媒體詢問案情時，全程未透露相關人個資，有媒體影像紀錄可稽，請勿以訛傳訛。

交通部表示，公眾人物一言一行，易受民眾關注模仿，不該做出錯誤示範，酒駕行為更得不到任何同情。