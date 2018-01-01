保全員猝逝 家屬婉謝捐款︰給更需要的人

2018-01-01

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市保全員詹大全去年12月29日晚間騎機車載著9歲女兒，前往探視中風妻子途中身體不適死亡，留下中風的妻子及稚女；市府社會局社工科長劉文湘表示，許多善心人士透過市府1999專線表達想要捐款，但女童家屬婉謝，表示留給更需要的人，讓人不捨、感動。

載女兒探視中風妻不幸死亡

49歲保全員詹大全大前晚騎機車接9歲女兒下課，父女欲赴安養院探望病妻，快到安養院時詹男突感身體不適，暫停路邊一會，接著起步後騎不到3秒就摔車倒地，後座詹小妹妹爬起見父親口吐白沫，拉不動父親，急切地在大雨中嘶喊「救命！誰來救我爸爸」，2名路人趕來關心並幫忙叫救護車，對女童淋雨守在父親身邊十分不捨，詹男送醫不治。

劉文湘表示，社會局原本要利用社會救濟會報專戶，指定「1229詹小妹妹」專戶接受各界善款，但社工督導與女童家屬聯繫，家屬表示經濟尚可，希望社會的愛心留給更需要的人，並請社會局代向各界轉達感謝之意，社會局尊重家屬的意願。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，詹姓女童已由親友照顧，會評估親友的照顧意願及能力，若親友願意照顧，市府會提供相關資源，協助孩子在親友家庭成長，如親友無意願才會安置。