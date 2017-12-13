精神病患個管師不足 衛福部擬年增百名

2017-12-13

〔記者林彥彤、邱灝唐／綜合報導〕衛生福利部對自傷或傷人的精神異常疾病個案，將於明年建置社會安全網，鎖定高風險個案，派個管師加強訪視關懷，希望每年可再增加至少100名人力，這項計畫正待行政院核准，預計最快明年可執行。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中指出，目前國內被列管的精神疾病個案約14萬人，若醫師評估其狀況為嚴重病例，患者出院前，院方會通報地方衛生單位，由衛生單位個管師負責定期訪視，看有無按時服藥、回診，若發現病況不穩，可視個案情況強制就醫；目前投入個管師的公衛護理師約1200人、社區關懷員96人。

但諶立中坦言，個管師人力有限，因此還有分級轉介系統，如剛出院個案屬於一級類別（1星期就需關懷），較穩定時轉二級類別（1個月關懷1次），病情穩定可轉第三級類別（半年訪視1次）。轉介分類可節省人力，但高風險個案需投入更多人力，因此規劃社會安全網計畫。

楊聰才身心診所院長楊聰財表示，預防精神異常人士發病時傷人，最好的方法是培養病人的病識感，治療精神疾病最常遇到的困境就是患者常自行減藥或停藥，原因可能是患者不夠認識自身疾病，不知道發病後果的嚴重性，或不知道藥物能帶給他們的療效等，只能靠患者家屬陪伴就醫，讓病患固定回診，透過專業、長期協助患者建立病識感。

楊聰財認為，如果病情控制不佳會傷人，應以安全為上，先維持安全距離，主動向警察或保全通報，交由專業人士處理。

安南醫院精神科主任唐心北強調，「精神病人是一件事，但精神病人傷害人又是一件事」，外界不應用獵奇的心態將精神病汙名化或當洪水猛獸，只要定期服藥診治就能維持正常功能；他也呼籲，國家對於精神醫療的投入相當缺乏，應該正視精神醫療的重要性。