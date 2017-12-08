老闆淪竊賊 夜襲中正大學女學生

2017-12-08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國立中正大學本月1日深夜發生落單女學生遭襲擊事件，女學生掙脫大聲呼救，嫌犯落荒而逃，警方抽絲剝繭，鎖定家住台中市的56歲男子焦海貴涉有重嫌，6日中午上門逮人，焦嫌落網時剛好穿著當天作案衣褲，警訊後依竊盜、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦，法院裁定收押。

中正大學發生女學生遭歹徒襲擊及綑綁未遂案，引發師生恐慌，警方成立專案小組，調閱數百支監錄系統，並以刑事資料庫「大數據」分析、比對，鎖定焦某涉嫌重大，還查出他於10月份中正大學校慶運動會時也犯下學生背包竊案。

警方5日下午持搜索票前往台中焦嫌住處前埋伏，當天逢寒流來襲，幹員整夜在車上守株待兔，6日中午終於等到焦嫌現身逮人，他原本否認犯案，警方出示相關證物後，才坦承先後犯下學生背包竊案、攻擊女學生案。

偷學生背包找現金

焦嫌供稱，他曾是中小企業負責人，10多年前因經營不善倒閉，債台高築，迫不得已鋌而走險，因為覺得同學警戒心較低，背包內也比較會有現金，才會專找學生聚集處所下手。

辯稱對她無非分之想

警方追問焦嫌當時以繩索企圖綑綁女大生，是否意圖不軌？焦嫌避重就輕地表示，原本只想偷東西，可能是吃了感冒藥頭暈的關係，沒有非分之想。