冒充新加坡警察 跨海詐4.4億

2017-12-05

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲男子陳義中在台中東勢山區設立詐騙機房，冒用「新加坡警察」名義跨海詐騙星國民眾，再找台灣車手赴當地取款，星國警方初估至少50人被騙，詐騙金額逾2千萬星幣（約新台幣4億4千萬元），刑事局近日陸續在台北市、台中市搜索並逮捕陳男等6嫌，詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台灣設機房 車手越洋取款

警方說，該詐騙集團以新加坡及馬來西亞華人為主要詐騙對象，還刻意模仿SINGLISH（新加坡式英語）口音取信被害人，被害人不乏是從台灣赴星國的教授及退休警職人員。

警方調查，詐騙集團得知新加坡民眾對「假檢警」詐騙模式很陌生，因此假冒星國警察，還設立假的星國警察部隊官網，以亂槍打鳥方式尋找被害人，謊稱其名下銀行帳戶盜用洗錢，法院將凍結查扣資產，再要求被害人登入假警察官網，於E化報案系統中填上銀行帳號密碼等資料。

由於假官網及報案平台做得逼真，連當地警方都無法立刻辨認真偽，不少民眾依言填入銀行帳密，集團以「中國公安國際刑警科」等詐騙人員電話引導，將被害人存款轉至指定帳戶，再由台灣車手提領。

該集團以每10天4萬元薪水招募台灣車手，赴星國期間每人另有1千元星幣（約新台幣2.2萬元）的差旅費，吸引年輕人前往星國「打工」。

機房、車手分由台、星偵審

台灣警方事後查出119名被害人資料，星國警方日前逮到黃姓等10名台籍車手，星國警方比對後證實有7嫌接受該詐騙機房指揮犯案；由於台灣與新加坡有司法互助，相關犯罪事證都可互通，因犯罪發生地的國家有優先審判權利，目前車手部分交由星國偵審，機房部分則由台灣偵審。