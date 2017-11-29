丟藍白拖、吃泡麵…受刑人低調怕犯忌

2017-11-29

〔記者王定傳／新北報導〕台北看守所資深管理員說，受刑人出獄就像當兵屆退，會拿出香菸、零食來款待室友及「同學」，不過其用意與退伍分享喜氣不同，其實是代表「好聚好散」，希望將恩怨留在所內，不要帶出所外。此外，受刑人在出獄前、出獄後還有不少禁忌、習俗要遵守，生怕一個不注意，把好不容易擺脫的晦氣又染上身。

資深管理員透露，受刑人間流傳出獄前2、3天應避免吃所內伙食，因為這時還繼續吃「監獄飯」，恐怕會「ㄉ一ㄠˊ在這（台語）」，不吉利，因此這段期間都是吃泡麵或家人寄來的食物為主。此外，受刑人走出監所大門後不能回頭、說再見，同時得拿石頭或所內藍白拖往後丟，象徵不再來，回家前也最好先到旅館盥洗、換新衣，甚至剪頭髮或泡個三溫暖，避免把晦氣帶回家。

家有嬌妻 過火才可嘿咻

更特別的是，如果是已婚者，剛出獄回家時必須要先「憋」住，等過完火爐、吃完豬腳麵線後，隔日才能解禁與另一半「嘿咻」，以免把晦氣傳染給家人。

另據傳說，若有討厭的「仇人」即將出獄，有受刑人會刻意拿碗蓋在對方頭上，藉此詛咒對方再次回監所。此外，若是受刑人出獄後另有「卡」官司，還會特地到法院大門旁踢牆角，代表自己已經來「報到」，希望不再被官司糾纏。

至於女受刑人部分，台北女子看守所資深管理員說，男女的禁忌與民俗沒有太大不同；女更生人阿美說，所內的衣物、拖鞋能丟就丟，出所後會先到附近旅館沐浴更衣，去除晦氣。