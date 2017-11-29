欠2000萬 米店老闆自焚命危 妻跳樓亡

2017-11-29

莊男全身3度燒燙傷

〔記者方志賢／高雄報導〕在高雄知名年貨大街經營米店的莊姓夫妻，疑因買賣南北乾貨失利，積欠2000萬元債務想不開，莊男昨凌晨騎機車到九如路橋下自焚輕生，造成全身3度燒燙傷，生命垂危，一小時後警方到莊男住處通知家屬，莊男妻子聞訊，竟從9樓住處跳下身亡。

妻聞夫自焚 也走絕路

警方表示，55歲莊男與53歲莊妻，在高雄三鳳中街及漢口街經營米店，兩人育有1對子女，31歲大女兒未婚與父母同住，26歲兒子已婚服役中，有一名未足月的兒子。

警方調查，莊男昨凌晨騎機車外出，凌晨3點左右，在三民區九如路橋下自焚，員警發現莊男全身是火，他的機車及一旁2輛汽車也著火，現場濃濃汽油味，三民所警員曾才哲奮不顧身，將莊男拖離火場，莊男全身3度燒燙傷，醫院插管治療，並住進燒燙傷中心，生命垂危。

警方凌晨4時10分許到莊男自立一路住處通知家屬，警方透過對講機通知莊男的女兒莊女，不到1分鐘，員警聽到戶外砰一聲，莊男妻子從9樓住處跳下，送醫不治。

兒︰母曾自殺幾次

莊女向警方表示，昨凌晨1時許還見到父親，她母親整晚都待在臥室窗邊徘徊，當她接獲警方通報，問父親去哪？母親回稱去買消夜，之後她搭電梯下樓，才知母親已墜樓身亡。

莊女告訴警方，父母疑積欠銀行房貸、債務達2000萬元。莊男的兒子告訴警方，母親之前有幾次自殺紀錄，據鄰居表示，夫妻之前曾到旗津意圖自殺未成。

留書不想拖累兒女

警方在房間找到莊妻遺書，除透露對兒女及孫子的不捨，沒辦法看孫子長大。還指出做雜貨實在虧損太多了！不想拖累兒女，才用這樣方式離開，也要兒女不要設靈堂 ，不辦告別式，用最簡單的方式送他們就好，債務記得去法院辦理拋棄繼承。

遺書還提到與徐姓前員工有債務糾紛，指他們看不懂是自己虧損，還是徐騙他們一些錢，且遭對方領走300多萬元，抱怨對方把事情搞複雜。

警方昨通知徐男到案說明，他指出4年前離開莊家的米店到鳳山開店，莊姓夫妻以支票、現金借款及積欠的貨款共超過千萬元，陸續償還他300萬，還欠他800多萬。

徐男告訴警方，莊姓夫妻買賣南北乾貨失利，賠了上千萬元。警方研判莊姓夫妻可能有民間借貸，大筆債務逼得他們走上絕路。

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