「有聲音叫我燒車」男破窗縱火

2017-11-28

掰救人 欲借鐵鎚敲窗

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子昨天下午1時許跑到台中市北屯區太原車站旁，縱火焚毀路邊一輛紅色汽車，附近工廠員工說，李嫌跑到工廠說要借鐵鎚救受困車內的人，但他敲破汽車車窗後卻緊接著猛敲車內置物箱，還稱他的錢放在置物箱內拿不出來，隨後就縱火燒車，李嫌被捕時說：「有一個聲音告訴我，要放火燒掉這輛車！」全案依縱火罪法辦。

中市消防局與警方獲報火警，抵達時發現北屯區東光路一輛紅色豐田汽車陷入火海，竄起陣陣濃煙，不斷發出「砰砰」爆炸聲，火勢波及另一輛銀色汽車，引擎蓋與汽車大燈被烘烤變形。

警方封鎖道路，逮捕滯留現場的李嫌（47歲，無業），坐在地上不發一語，警方找到被焚毀的豐田汽車車主，他說不認識李嫌，也沒有恩怨，車內沒有現金，汽車雖是20多年老車，殘值不高，但仍可代步，他認為自己「很衰」。

附近工廠員工告訴警方，案發前李嫌跑到工廠內要借鐵鎚，還宣稱車內有人受困，需要破窗救人，員工感覺怪異，暗中查看發現他從地上撿拾木棍把汽車玻璃敲碎，站在車外持鐵鎚猛敲車內的置物箱。

員工說，李嫌當時自稱把錢放在置物箱內，想要撬開置物箱拿錢，隨後把汽車引擎蓋打開，用打火機點燃引擎縱火；警方追問縱火動機，李嫌語無倫次說，有一個聲音不斷告訴他，要把這輛車放火燒掉，他遂依聲音行事。